Мэрия Самары расторгла контракт на проектирование пятой очереди набережной Волги

Новую прогулочную зону планируется обустроить между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент градостроительства Самары расторг контракт на проектирование пятой очереди набережной Волги. Компания «Волгатрансстрой-Проект» не будет разрабатывать документацию по объекту. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт с «ВТС-П» был заключен в октябре 2022 года. Компания победила в торгах на разработку проекта строительства пятой очереди набережной от бассейна ЦСКА до улицы Вилоновской. Начальная цена контракта была 168,6 млн рублей, но фирма предложила меньшую сумму — 131,5 млн рублей.

Подрядчик должен был подготовить необходимую документацию в течение 14 месяцев. Однако в ноябре 2022 года, когда он еще не успел приступить к работам, контракт был расторгнут. Насколько известно, произошло это обоюдному согласию сторон. Претензий они друг к другу не имеют.

Власти уже объявили повторные торги на проектирование пятой очереди набережной. Стоимость контракта та же — 168,6 млн рублей. Срок выполнения работ — 11 месяцев с учетом получения положительного заключения госэкпертизы. Строительство прогулочной зоны вдоль Волги намечено на 2023-2025 годы. Итоги электронного аукциона подведут 12 декабря 2022-го.

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