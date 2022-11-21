Двое погибли, годовалый ребенок в больнице: под Самарой пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в воскресенье, 20 ноября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. На территории Кошкинского района столкнулись два легковых автомобиля, погибли двое человек, еще двое оказались в больнице.

По данным регионального ГУ МВД, трагедия произошла в 15:15 на 21 км автодороги «Борма - Кошки – Погрузная». 31-летний водитель «четырнадцатой», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся «ИЖ 212603», за рулем которого был 48-летний мужчина.

– На месте аварии скончались 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21114» и 59-летняя пассажирка «ИЖ 212603». Еще двое человек – годовалый пассажир «ВАЗ-21114» и 45-летняя пассажирка «ИЖ 212603» – находятся в больнице, – рассказал начальник ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району майор полиции Владимир Ежов.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах жуткой аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали двое детей (подробности)