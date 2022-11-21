В Самаре из подвала дома на ул. Бакинской спасли большую собачью семью

Спасенную из подвала собачью семью отправили на базу временного размещения в п. Козелки / Фото: ООО "ФлагманВет"

В Самаре спасли собачью семью, которая поселилась в подвале одного из домов на улице Бакинской в Куйбышевском районе. Операцию по вызволению животных провели сотрудники компании «Добрые люди».

Специалисты подрядной организации попали в подвал при помощи жильцов дома и УК. Чтобы найти собачью семью, им пришлось преодолеть темные подземные лабиринты. Идя на звук скуления щенков, они обнаружили двух взрослых особей и их детенышей.

Чтобы самец и самка сильно не нервничали, один из ловцов сделал им укол со снотворным. Когда они уснули, специалист приступил к спасению щенков. В закоулках технического помещения он нашел семерых малышей. Всех их мужчина передал своему напарнику через слуховое окошко.

Собак нашли, ориентируясь на звуки скуления щенков / Фото: ООО "ФлагманВет"

После этого ловец вернулся к их родителям. Самка мирно спала на полу, ее на руках перенесли в машину. А вот на самца снотворное почти не подействовало. За ним пришлось побегать. В итоге его все-таки поймали. Всю собачью семью поместили в авто и увезли в безопасное место.

Животных отправили на базу временного размещения в поселок Козелки. Самца и самку поместили в один вольер, а щенят — в отдельный блок. Животных стерилизуют и вакцинируют. При необходимости проведут другое лечение. Взрослых особей через некоторое время могут вернуть в привычную среду обитания, а вот неприспособленных к жизни на улице детенышей оставят в приюте — ждать хозяев.

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