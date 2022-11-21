В Тольятти ищут водителя на белой Toyota LC 200, устроившего ДТП с тремя машинами

Виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти ищут водителя, который устроил ДТП с тремя автомобилями и скрылся. Авария произошла вечером 18 ноября 2022 года на Лесопарковом шоссе в Центральном районе города.

- Мужчина, находясь за рулем белого внедорожника Toyota LC 200 (госномер К929МН763), столкнулся с тремя машинами. Все произошло в 21:00 в районе дома № 16 по Лесопарковому шоссе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал один человек. Полицейские оказали ему помощь на месте. Сейчас правоохранители ищут водителя, который устроил аварию. У них есть фото авто с характерными повреждениями и самого мужчины.

Мужчина столкнулся с тремя машинами, пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стражи порядка просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или кто знает местонахождение скрывшегося водителя, сообщить об этом в ближайший ОП. Также можно звонить по телефонам: 93-60-50, 93-60-51, 22-80-05. Конфиденциальность гарантируется.

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