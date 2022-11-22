Профессор ПГУТИ из-за некачественного ремонта общежития предстанет перед судом в Самаре

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении профессора кафедры Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

— По версии следствия, в 2021 году он перечислил более 28 миллионов рублей подрядчикам, которые не выполнили часть ремонтных работ по капитальному ремонту общежития университета, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Деньги были выделены в качестве субсидий. Напомним, в марте этого года депутат Хинштейн решил обратиться в Генпрокуратуру РФ по поводу некачественного ремонта в общежитии ПГУТИ. В части помещений он был сделан только «на бумаге». Тогда экс-ректор ушел с должности из-за скандала.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

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