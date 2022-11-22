Стало известно, как будут украшать улицы Самары к новогодним праздникам в 2022 году

Подготовка к предстоящим праздникам уже началась. Фото: администрация Самары

В этом году территорию Самары украсят новогодние фигуры, элементы и праздничные композиции. Их установят во всех районах города. Информацию сообщили в мэрии.

– Всего в различных локациях будет установлено более 3400 праздничных композиций. Новая новогодняя иллюминация в этом году закупаться не будет, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Отметим, что подготовка к новогодним праздникам в областной столице уже началась. В городе задействовано порядка 12 бригад МП «Самарагорсвет». Они занимаются, в том числе, новогодней иллюминацией.

Одновременно с этим идет монтаж световых фонтанов. Установка самого масштабного из них ведется на склоне у площади Славы.

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