Самарский блогер показал последствия ледяного дождя ранним утром 23 ноября

Тонкий слой льда покрыл дороги и автомобили. Фото: скриншот видео
В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о непогоде 23 ноября 2022 года. В регионе ночью и днем пройдет ледяной дождь.
Судя по кадрам, опубликованных городским блогером Евгением Щекиным, тонкая наледь покрыла не только дороги, но и машины горожан. Синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, как вести себя в период гололедицы. Водителям рекомендовали не превышать скорость движения.
Пешеходам необходимо быть внимательнее на проезжей части. Пожилым людям лучше использовать вспомогательные средства при передвижении – трость с прорезиненным наконечником.
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