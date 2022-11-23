Самарский блогер показал последствия ледяного дождя ранним утром 23 ноября

Тонкий слой льда покрыл дороги и автомобили. Фото: скриншот видео

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о непогоде 23 ноября 2022 года. В регионе ночью и днем пройдет ледяной дождь.

Судя по кадрам, опубликованных городским блогером Евгением Щекиным, тонкая наледь покрыла не только дороги, но и машины горожан. Синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, как вести себя в период гололедицы. Водителям рекомендовали не превышать скорость движения.

Пешеходам необходимо быть внимательнее на проезжей части. Пожилым людям лучше использовать вспомогательные средства при передвижении – трость с прорезиненным наконечником.

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