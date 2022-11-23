В Самаре легковой автомобиль провалился под асфальт на улице Мориса Тореза

Автомобиль провалился в яму. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре горожане поделились кадрами «затонувшего» автомобиля. Легковушка провалилась под асфальт.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, водитель автомобиля хотел проехать по луже, но она скрывала серьезный обвал. Машина накренилась и попала в яму. В комментариях пользователи шокированы состоянием дороги по улице Мориса Тореза.

Напомним, прокуратура обязала профильный департамент провести благоустройство на еще одном участке с множественными дефектами асфальтного покрытия. В скором времени тротуар на улице Свободы должны отремонтировать.

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