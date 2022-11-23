Маршрут движения автобуса № 67 изменили в Самаре 23 ноября 2022 года

Непогода сказалась на работе общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 ноября 2022 года, в Самаре изменили схему движения популярного автобусного маршрута. Речь идет о № 67, который курсирует от железнодорожного вокзала до микрорайона Крутые Ключи.

- Из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия на участке Северного шоссе от улицы Мира до остановки «Северное шоссе» автобусы № 67 следуют до остановки «Мкр. Крутые Ключи», - сообщил перевозчик в соцсетях.

Напомним, сегодня на Самару обрушился ледяной дождь. На дорогах и тротуарах образовался гололед. Горожанам, которые рискнули утром выйти на улицу, пришлось непросто. Ранее «КП-Самара» писала, что натворила непогода в областной столице.

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