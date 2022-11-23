Машины во льду и каток на тротуарах: показываем последствия ледяного дождя в Самаре 23 ноября 2022 года

Самару после дождя сковало льдом Фото: Наталья АРТЯКОВА

В ночь на среду, 23 ноября 2022 года, в Самаре прошел ледяной дождь. В итоге к утру из-за низкой температуры воздуха город превратился в сплошной каток. И если дороги довольно быстро освободились от гололедицы, то тротуары так и остались покрыты корочкой льда. Пешеходам сегодня пришлось проявить все свои скрытые таланты, чтобы без потерь добраться до работы или учебы. Показываем, что натворил ледяной дождь в Самаре 23 ноября 2022 года.

Ледяной дождь добавил проблем водителям и пешеходам / Фото: ГИБДД

О том, что город окажется во власти непогоды, стало известно еще вчера. МЧС разослало всем сообщения о желтом уровне опасности. Коммунальные службы отрапортовали, что готовы к борьбе с гололедом и прочими погодными неприятностями. Однако горожане остались недовольны их работой. Все дворы, пешеходные дорожки и подходы к остановкам так и остались покрыты льдом. Пройти по ним целый квест.

Во дворах и тротуарах образовался бесплатный каток Фото: Наталья АРТЯКОВА

— Я вышла из подъезда, а там каток. Сделала два шага, поскользнулась и упала. В итоге повредила ладони и колени. Пришлось возвращаться домой и отпрашиваться с работы, — рассказала одна из жительниц города.

— Я с 5:30 за рулем, лед только во дворах и на тротуарах. Дороги сырые, никакого катка там нет, -— поделился автомобилист.

Горожане пожаловались на то, что тротуары не обработали против гололеда Фото: СОЦСЕТИ

Горожанам даже пришлось сегодня вспомнить все свои танцевальные навыки. Кто-то по дороге на работу успел несколько раз исполнить нижний брейк, а кто-то был близок к мастерству Майкла Джексона. Некоторые, боясь упасть, просто вставали на четвереньки и таким образом передвигались до ближайшей нескользской поверхности. Блогер Евгений Щекин снял на видео, что натворил ледяной дождь в Самаре.

Машины покрылись коркой льда Фото: СОЦСЕТИ

Самарцы мрачно шутят в соцсетях, что сегодня откроется горячий сезон в травмпунктах. Они уверены, что с таким катком на тротуарах у врачей точно будет много работы.

— И где дворники? Почему никто заранее не посыпал дорожки песком? Или коммунальщики не смогли сегодня выйти на улицу из-за гололеда? — возмущаются горожане в соцсетях.

Жителям Самары, кто еще не успел оценить бесплатный каток, советуют по возможности оставаться дома. Если на улицу все же необходимо выйти — следует передвигаться как можно осторожнее и не спешить. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не превышать скорость и не совершать резких маневров, а пешеходов — пересекать дорогу только в положенных местах и не отвлекаться на телефонные разговоры.

Автомобили самарцев обзавелись ледяными стеклами Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили в департаменте транспорта, из-за погоды интервалы движения общественного транспорта могут быть увеличены. А в департаменте городского хозяйства и экологии отметили, что дорожные службы вовсю борются с последствиями непогоды. Однако пока точное количество людей и техники, которую бросили на ликвидацию гололеда, не называется. Самарцы надеются, что к вечеру ситуация в городе улучшится.

Коммунальщики отчитались в соцсетях, что ведут активную борьбу с гололедом Фото: администрация Самары

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