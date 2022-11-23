ТОАЗ поддержал создание ширмового гастрольного кукольного театра в Ставропольском районе

В создании "Театра в чемодане" приняли участие школьники и волонтеры серебряного возраста / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области создают ширмовый гастрольный кукольный театр. Идея принадлежит сотрудникам ДК Ставропольского района. Проект «Театр в чемодане» победил в четвертом этапе грантового конкурса Тольяттиазота «Химия добра».

— Мы рады были оказать поддержку в реализации проекта «Театр в чемодане», который направлен на духовное и культурное развитие подрастающего поколения. Благодаря передвижному театру дети из удаленных уголков Ставропольского района смогут прикоснуться к искусству, — отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко.

В процесс создания кукольного театра оказались вовлечены люди разных возрастов и профессий. Партнером и художественным руководителем проекта стал Тольяттинский театр кукол. Ученики Тимофеевской школы искусств, серебряные волонтеры и мастера-ткачи Ставропольского района приняли участие в изготовлении ширмы и гастрольного чемодана. К слову, полотно для ширмы-трансформера соткали на ручных станках по старинной технологии. Нить была изготовлена из 20 кг ненужной старой одежды.

«Оживление» кукол возьмет на себя творческий коллектив ДК из поселка Рассвет. В настоящее время составляется график гастрольного тура. Уже скоро мобильный театр смогут увидеть дети в Мусорке, Узюково, Пискалах, Жигулях и Луначарском.

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