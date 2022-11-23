Автобусы между Самарской и Ульяновской областями отменили 23 ноября 2022 года

Отменены несколько рейсов из Самары и Тольятти в Ульяновск и Димитровград Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 ноября 2022 года, приостановили транспортное сообщение между Самарской и Ульяновской областями. Всему виной — плохая погода. Оба региона находятся во власти ледяного дождя.

— В Ульяновской области с 6:00 ограничено движение транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Мера введена для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей, — говорится в официальной группе администрации Тольятти.

Насколько известно, ни автобусы, ни грузовики не смогут ездить по ульяновским трассам, пока не улучшится погода. Согласно информации, размещенной на сайте Центрального автовокзала Самары, отменены несколько рейсов в Ульяновск и Димитровград. Та же ситуация с автобусами, которые курсируют по этим маршрутам из Тольятти. Рейсы, которые намечены после 20 часов, пока не отменены.

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