В Самаре в микрорайоне Крутые Ключи отделочные работы в корпусе поликлиники завершат до конца года

После получения лицензии начнется завершающий этап подготовки к открытию. Фото: минздрав Самарской области

В микрорайоне Крутые Ключи продолжаются работы по строительству нового модульного корпуса Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Оно ведется за счет средств областного бюджета.

— Сейчас специалисты занимаются монтажем водо- и теплоснабжения, канализации и других инженерных систем, также продолжаются отделочные работы в помещениях, — рассказали в минздраве Самарской области.

Завершить внутреннюю и внешнюю отделку планируется до конца этого года. В настоящий момент уже закуплены мебель, современное компьютерное оборудование и медтехника. После получения лицензии начнется завершающий этап подготовки к открытию.

Всего в этом году в Самарской области возвели 17 модульных зданий медицинских учреждений. Новые клинико-диагностические отделения появятся в четырех районах — Красноярском, Сергиевском, Похвистневском и Кинель-Черкасском. Еще в 42 подразделениях делается капитальный ремонт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.