В Самарской области начали судить предполагаемого члена банды «смотрящего» Чапаевска

Дело рассматривает Самарский областной суд Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Стартовал судебный процесс по делу предполагаемого участника «банды Липкина» — «смотрящего» за Чапаевском. Мужчину по фамилии Богомолов обвиняют в бандитизме, разбоях, грабежах, похищении человека и документов, а также в вымогательстве.

По предварительным данным, Богомолов мог быть участником группировки, которую создал Евгений Липкин — «смотрящий» за Чапаевском. Последний работал с Павлом Мочальниковым — «смотрящим» за Безенчукским районом. Считается, что на эти «должности» их назначил «смотрящий» за Самарской областью Юрий Десятов. В определенных кругах он также известен как Дикан.

Силовики установили семь предполагаемых участников банды. Самого организатора группировки — Евгения Липкина, а также Павла Мочальникова задержали весной 2022 года. На них возбудили уголовные дела по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Отметим, дело Богомолова рассматривает Самарский областной суд. Как пишет Волга Ньюс, следующее заседание состоится 30 ноября 2022 года.

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