В мэрии Самары рассказали, как городские службы борются с гололедом 23 ноября 2022 года

На улицы Самары сегодня вышли свыше 3 тысяч дворников и более 200 единиц техники Фото: администрация Самары

В администрации Самары рассказали, как городские службы борются с последствиями ледяного дождя 23 ноября 2022 года. По данным властей, сегодня на улицы областной столицы вышли более 3 тысяч дворников и свыше 200 машин.

- В дневную смену трудятся 3 386 дворников и уборщиков территорий. В уборке города задействовано 215 единиц техники, из них 42 принадлежат УК. Коммунальные службы в усиленном режиме борются с гололедом, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Особое внимание рабочие уделяют обработке спусков и подъемов, посадочных площадок, пешеходных зон, подходам к школам, больницам и детским садам. Тротуары посыпают песчано-соляной смесью. Реагент «Бионорд» пока не используют, он более эффективен при низких температурах. Дождь бы его просто смыл.

За качеством работ следят сотрудники МП «ГАТИ по благоустройству». Они контролируют выход дворников и техники в смены, проверяют районы. Если выявят недочеты, составят соответствующие акты и протоколы. Недобросовестным УК могут грозить штрафы.

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