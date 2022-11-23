Появились кадры с «Нивой», которая рухнула в яму на ул. Мориса Тореза в Самаре

Автомобиль угодил в препятствие передней частью кузова.

Среда 23 ноября 2022 года стала для самарцев настоящим испытанием на выносливость. Снегопады, жуткая гололедица и лужи превратили тротуары и дороги в полосу препятствий.

«Благодаря» погоде день отметился рядом инцидентов. Например, на улице Мориса Тореза «Нива» рухнула прямо под асфальт. Об этом днем сообщали очевидцы, а вечером они поделились кадрами необычного ДТП.

На видео видно, что автомобилист спокойно едет по своим делам. Неожиданно на его пути появляется внушительных размеров лужа – и не одна, а с сюрпризом в виде ямы. В результате «Нива» уходит под воду передней частью кузова.

Отметим, что самарцы остались под впечатлением от увиденного. Они подчеркнули, что проезжая часть на данном участке явно нуждается в обновлении.

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