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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:55

В Самаре появилось видео, как дети катятся к школе по ледяному тротуару

Записью поделились жители города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы отмечают, что опасная ситуация была замечена у школы №26.

Самарцы отмечают, что опасная ситуация была замечена у школы №26.

Фото: скриншот видео

В среду, 23 ноября, жители Самары поделились видео, на котором видно, как дети катились на занятия по ледяному тротуару. Самарцы сообщили, что опасная ситуация была замечена у школы №26 на Пятой просеке. Некоторые горожане утверждали, что школьники падали и даже получали травмы. Другие родители вовсе побоялись отпускать детей в школу из-за неприятных погодных сюрпризов.

– Моя дочь сегодня не пошла в школу из-за этого, – написала одна из мам.

В департаменте городского хозяйства в ответ на сообщение отметили, что работы по обработке противогололедным материалом ведутся ежедневно. В частности, территория у школы №26 на Пятой просеке была обработана в среду, 23 ноября.

По данным мэрии, последствия ледяного дождя уже устранены.

По данным мэрии, последствия ледяного дождя уже устранены.

Фото: администрация Самары

Отметим, что последствия ледяного дождя ощутили все жители города. На дорогах рано утром образовался каток, а автомобили покрылись коркой льда.

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