В Самаре появилось видео, как дети катятся к школе по ледяному тротуару

Самарцы отмечают, что опасная ситуация была замечена у школы №26.
Фото: скриншот видео
В среду, 23 ноября, жители Самары поделились видео, на котором видно, как дети катились на занятия по ледяному тротуару. Самарцы сообщили, что опасная ситуация была замечена у школы №26 на Пятой просеке. Некоторые горожане утверждали, что школьники падали и даже получали травмы. Другие родители вовсе побоялись отпускать детей в школу из-за неприятных погодных сюрпризов.
– Моя дочь сегодня не пошла в школу из-за этого, – написала одна из мам.
В департаменте городского хозяйства в ответ на сообщение отметили, что работы по обработке противогололедным материалом ведутся ежедневно. В частности, территория у школы №26 на Пятой просеке была обработана в среду, 23 ноября.
По данным мэрии, последствия ледяного дождя уже устранены.
Фото: администрация Самары
Отметим, что последствия ледяного дождя ощутили все жители города. На дорогах рано утром образовался каток, а автомобили покрылись коркой льда.
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