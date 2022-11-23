В Самаре появилось видео, как дети катятся к школе по ледяному тротуару

Самарцы отмечают, что опасная ситуация была замечена у школы №26. Фото: скриншот видео

В среду, 23 ноября, жители Самары поделились видео, на котором видно, как дети катились на занятия по ледяному тротуару. Самарцы сообщили, что опасная ситуация была замечена у школы №26 на Пятой просеке. Некоторые горожане утверждали, что школьники падали и даже получали травмы. Другие родители вовсе побоялись отпускать детей в школу из-за неприятных погодных сюрпризов.

– Моя дочь сегодня не пошла в школу из-за этого, – написала одна из мам.

В департаменте городского хозяйства в ответ на сообщение отметили, что работы по обработке противогололедным материалом ведутся ежедневно. В частности, территория у школы №26 на Пятой просеке была обработана в среду, 23 ноября.

По данным мэрии, последствия ледяного дождя уже устранены. Фото: администрация Самары

Отметим, что последствия ледяного дождя ощутили все жители города. На дорогах рано утром образовался каток, а автомобили покрылись коркой льда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.