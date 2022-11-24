Самарцы пожаловались в соцсетях на скопление мусора, который не вывозят на Ново-Вокзальной

Проблема возникла, потому что мусоровоз не может подъехать к контейнерам. Фото: "Подслушано Самара"

В соцсетях появилась фотография переполненных мусорных контейнеров, рядом с которыми на большой площади лежит много пакетов с мусором. Такая ситуация возникла в Самаре на улице Ново-Вокзальная, 247.

— За что платим? Ещё хотят прибавить в декабре, — пишет автор поста "Подслушано Самара".

В комментариях региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» пояснил ситуацию. Как выяснилось, в том месте ведутся ремонтные работы и проезд к контейнерной площадке осложнён.

— Мусоровоз приезжает к КП каждый день, но возможности проехать нет. Собственник земли заранее не позаботился о том, чтобы перенести контейнеры в доступное для мусоровоза место, а жители продолжили заполнять их, поэтому образовалось переполнение, — ответили в «ЭкоСтройРесурс».

По словам жителей ограждения о ремонтных работах стоят уже 2-3 недели. Фото: «ЭкоСтройРесурс»

По словам компании, как только работы будут завершены, мусор вывезут. А пока жителей просят временно складировать отходы на соседней контейнерной площадке рядом с домом № 253 на улице Ново-Вокзальная. Оттуда мусор вывозится каждый день по графику.

— В администрации Промышленного района сказали, что разберутся. Машина мусоровоза не проезжает из-за поставленных на дороге ограждений, которые находятся там уже 2-3 недели. Нужно разбираться, кто их туда поставил, — написала жительница района.

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