Горожане показали, что творилось в травмпунктах Самары 23 ноября 2022 года

В травмпункте больницы Семашко был ажиотаж / Фото: Стэлла Глазкова / ЧП Самара

В среду, 23 ноября 2022 года, в Самаре прошел ледяной дождь. Он превратил город в настоящий каток. На улицах было очень скользко. Не обошлось и без серьезных падений. Так что у врачей травмпунктов вчера выдался горячий день. Местные жители опубликовали в соцсетях фото очередей.

- В травмпункте больницы Семашко ажиотаж был. Днем там собралась приличная очередь. Больше 15 человек, - поделились горожане.

У врачей травмпунктов вчера выдался горячий день / Фото: Стэлла Глазкова / ЧП Самара

Еще одна жительница областной столицы рассказала «КП-Самара», что в одном из травмпунктов накануне утром не работал рентген. В итоге людям приходилось идти в другое отделение. При этом дорога туда тоже была терниста и трудна.

Напомним, в Самаре работают пять круглосуточных травмпунктов: в больнице Пирогова (ул. Полевая, 80а), в больнице Семашко (ул. Калинина, 32), в больнице № 7 (ул. Крайняя, 17), в больнице № 10 (ул. Медицинская, 4б) и в больнице Середавина (детский травмпункт).

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