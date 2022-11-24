Из Самары в Таиланд можно будет улететь прямым чартерным рейсом в конце ноября

Чартеры будут летать с периодичностью 11-12 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарой и Таиландом возобновляется авиасообщение. Прямой чартерный рейс этого направления появится уже в конце ноября, сообщает OBOZ.INFO.

Самолеты будут летать из областного центра в Паттайю уже с 30 ноября. В свободной продаже билетов не будет. Полеты осуществляются только в рамках пакетного тура.

Перевозить пассажиров будет авиакомпания Azurair на Boeing-737. Чартеры будут летать с периодичностью 11-12 дней. Помимо этого, попасть в Таиланд можно через перелет Аэрофлота со сквозной стыковкой «Самара-Москва-Пхукет».

По такой же системе Аэрофлот начал возить самарцев и в Паттайю, как отмечает генеральный директор «Самараинтур-С» Серафима Сегал. Напомним, перелеты в Таиланд не осуществлялись из-за ковидных ограничений. Когда их отменили, спрос на путевки вырос в 8 раз, а цены снизились в 1,5 раза.

Также стало известно, что в декабре количество рейсов из Самары в Москву увеличится до 20 в неделю.

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