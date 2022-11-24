В Самарской области новая дорога соединит трассу М-5 и промпарк «Новосемейкино»

Контролировать технологии строительства будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая дорога соединит федеральную трассу М-5 «Урал» и центр «Вайлдберриз», строительство которого идет на территории промпарка «Новосемейкино». Об этом рассказали в правительстве Самарской области.

Рядом с новым объектом возведут кольцевую развязку и дорогу-примыкание. На совещании в правительстве обсудили различные варианты финансирования строительства и другие актуальные вопросы. Так, одним из вариантов является выделение субсидии из областного бюджета.

Контролировать технологии строительства будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Напомним, старт строительству центра «Вайлдберриз» дали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в августе 2022 года.

Это будет один из крупнейших центров в стране площадью 100 тысяч кв. метров и один из весомых инвестпроектов, реализуемых в Самарской области в этом году. Благодаря ему в регионе создадут 10 тысяч новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в конце 2023 года.

Всего на данный момент в регионе одновременно строится и реконструируется около восьми дорог к новым предприятиям, которые уже работают или готовятся к открытию в рамках реализации инвестиционных проектов.

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