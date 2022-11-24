Самарский врач рассказал, что из-за ожирения могут быть онкозаболевания, гипертония, бесплодие

Специалисты отмечают, что отложение жира в области талии наиболее неблагоприятно для здоровья. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Самарской области Юрий Мальшин рассказал об опасных рисках ожирения.

— Одним из факторов риска является артериальная гипертензия. На каждые 5 кг избыточной массы тела показатели давления повышаются на 5 мм рт. ст. Согласно исследованиям, чем дольше человек страдает ожирением, тем выше риск онкологического заболевания и смерти от рака, — сказал Юрий Мальшин.

В частности это касается женщин репродуктивного возраста, у которых может проявиться рак молочной железы, эндометрия и яичников. По словам врача, ожирение приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой смертности в 4 раза и смертности в результате онкологических заболеваний в 2 раза.

Специалисты отмечают, что отложение жира в области талии наиболее неблагоприятно для здоровья, так называемое абдоминальное ожирение. Опасной для здоровья сердца и сосудов считается величина окружности талии у мужчин – 94 см, у женщин – 80 см.

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