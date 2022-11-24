Тарифы на ЖКХ не будут повышать в Самарской области в 2023 году

Глава департамента ценового и тарифного регулирования рассказала об изменении платы за коммунальные услуги / Фото: ЦУР

В Самарской области не будут повышать тарифы на ЖКХ в 2023 году. Плату за коммуналку увеличат с 1 декабря 2022-го (в среднем на 9%). Об этом на площадке ЦУР рассказала глава регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина.

Обычно тарифы на ЖКХ повышают в июле каждого года, но в этот раз правительство РФ решило сделать это раньше — в декабре. В 2023-м никаких изменений не будет. Таким образом, тарифы «зафиксируют» на 1,5 года.

С 1 декабря 2022 года вырастут цены на водоснабжение, водоотведение, газ, отопление, электроэнергию и вывоз мусора. Алена Гаршина отметила, что тариф на обращение с ТКО не менялся с 2019-го. В этом году его планируют увеличить на 4%, что в два раза меньше остальных тарифов.

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликует новые тарифы для каждого муниципалитета. Они появятся на сайте ведомства в ближайшее время.

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