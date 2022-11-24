В Самаре регоператор убрал мусор возле дома № 247 на улице Ново-Вокзальная

Спецтехника расчистила площадку и освободила контейнеры от мусора. Фото: «ЭкоСтройРесурс»

В Самаре региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» убрал весь мусор, образовавшийся возле дома № 247 на улице Ново-Вокзальная.

— Вчера вечером работы во дворе завершили, а сегодня по адресу была направлена спецтехника, которая расчистила площадку и освободила контейнеры, — рассказали в «ЭкоСтройРесурс» корреспонденту «КП-Самара».

Напомним, ранее в социальных сетях жители опубликовали фото переполненных мусорных контейнеров. Оказалось, на подъезде к бакам велись ремонтные работы и стояли ограждения, которые мешали мусоровозу проехать.

В комментариях к посту самарцы пожаловались, что ограждения на дороге стоят уже около 2-3 недель. Как отметил регоператор, собственник должен был на время ремонта перенести контейнеры в доступное для проезда место.

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