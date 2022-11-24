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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:56

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил медаль «За вклад в нашу победу» на Донбассе

Глава региона стал первым, кому вручили эту награду
Анастасия ФИЛАТОВА
Дмитрия Азарова отметили за помощь бойцам СВО

Дмитрия Азарова отметили за помощь бойцам СВО

Фото: правительство Самарской области

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наградили за помощь военнослужащим — участникам СВО. Ему вручили медаль «За вклад в нашу победу».

— Командующий 2-й общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин вручил губернатору Дмитрию Азарову медаль «За вклад в нашу победу». Глава региона стал первым, кто получил эту награду, — сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, на днях Дмитрий Азаров в очередной раз отправился с рабочей поездкой в Донецкую народную республику. Он передал для нужд бойцов спецсредства и дополнительную технику. Также губернатор встретился там с Андреем Колотовкиным. Они обсудили условия пребывания жителей региона в зоне СВО. Командарм поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку военнослужащих, за то, что он оказывает помощь с первого дня проведения спецоперации.

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