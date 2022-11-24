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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 15:53

В Самаре пьяный мужчина убил своего друга во время ссоры

Его приговорили к колонии строгого режима
Алена ПРОВКИНА
Пьяный мужчина убил своего друга

Пьяный мужчина убил своего друга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местный житель решил выпить со своим знакомым. Во время посиделок ссора переросла в поножовщину.

По информации прокуратуры Самарской области, в июне текущего года мужчины решили собраться и выпить. На почве внезапной ссоры подозреваемый взялся за нож и нанес несколько ударов своему другу. Злоумышленник целился в грудь. К сожалению, потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Суд признал обвиняемого виновным. Его приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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