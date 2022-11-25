Самарские врачи прооперировали 3-летнего пациента с патологией костно-мышечной системы

Данный вид операции врачи освоили летом 2022 года. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Врачи больницы им. Н.Н. Ивановой провели сложную операцию трехлетнему пациенту. Малыш с рождения страдает редким генетическим заболеванием – несовершенным остеогенезом. Информацию сообщили в региональном Минздраве.

– Несовершенный остеогенез характеризуется повышенной хрупкостью костей и подверженностью к частым переломам при минимальном воздействии или в отсутствии травмы, – пояснили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Сложную операцию ребенку провел главный внештатный детский ортопед-травматолог регионального Минздрава, врач-травматолог ортопед больницы им. Ивановой Павел Рыжов.

– Это уже вторая операция, которую проводим на нижних конечностях трехлетнего Артема – первую операцию выполнили летом. Операция выполнена с применением регионарной анестезии – блокада бедренного и седалищного нерва. Мы впервые применили данный вид обезболивания, – рассказал Павел Рыжов.

Операция, выполненная самарскими специалистами, является частью мирового стандарта лечения. Они проводятся только в 8 клиниках России, включая и областную детскую больницу в Самаре.

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