В Самаре отменили призыв мобилизованного 43-летнего студента и вернули его домой

Всего при содействии Александра Хинштейна 42-м незаконно мобилизованным отменили решение о призыве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мобилизовали 43-летнего студента очно-заочной формы обучения СамГТУ. Благодаря обращению супруги, его вернули домой, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Житель Самары ранее обучался на военной кафедре, но опыт боевых действий не имеет. Он был призван военкоматом Промышленного района. В результате приняли решение об отмене призыва и предоставили мужчине отсрочку.

К родным возвращен и другой незаконно мобилизованный. Так, 45-летний ВУС-стрелок был призван военкоматом Железнодорожного района несмотря на то, что он имеет бронь от предприятия, которое входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Всего при содействии Александра Хинштейна 42-м незаконно мобилизованным отменили решение о призыве. Ранее сообщалось о еще студенте и отце троих детей, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

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