Жительница Самарской области добилась возвращения домой мобилизованного мужа-студента

Депутат Александр Хинштейн помог вернуть домой 39 мобилизованных самарцев / Фото: hinshtein.ru

В Самарской области вернули еще двоих жителей, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. В их числе — студент и отец троих детей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Так, к народному избраннику обратилась супруга 25-летнего Максима П. (ВУС-сапер), которого призвал военкомат Отрадного. Девушка рассказала, что ее муж является студентом очно-заочного отделения Самарского политеха. Это является основанием для отсрочки. В результате прокуратура внесла представление на имя председателя призывной комиссии, и молодой человек вернулся домой.

Возвращения еще одного мобилизованного тоже добилась супруга. 38-летнего Михаила К. (ВУС-водитель) призвал военкомат Советского района Самары. Жена мужчины пожаловалась, что его забрали, несмотря на наличие трех несовершеннолетних детей. К решению вопроса подключилась областная прокуратура. В итоге призывнику дали отсрочку и вернули к семье.

Отметим, на сегодняшний день при содействии народного избранника к своим семьям вернулись уже 39 жителей Самарской области.

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