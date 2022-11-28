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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:54

В Самаре ищут подрядчика для строительства нового этапа Северного шоссе за 171,7 млн рублей

Информация появилась на официальном сайте госзакупок
Ирина СИНЕГУБОВА
Будущий подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта.

Будущий подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начнется новый шестой этап строительства Северного шоссе в Волжском районе. Для работ ищут подрядчика за 171,7 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, данная автомобильная дорога свяжет бульвар Финютина с развязкой ТРК «Мега» и улучшит транспортную инфраструктуру микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк.

Подрядчика ищет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Итоги подведут 8 декабря 2022 года. Денежные средства на строительство выделяются из регионального бюджета в рамках госпрограммы

Будущий подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта, а закончить до 1 сентября 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря этого года.

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