В Самаре ищут подрядчика для строительства нового этапа Северного шоссе за 171,7 млн рублей

Будущий подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начнется новый шестой этап строительства Северного шоссе в Волжском районе. Для работ ищут подрядчика за 171,7 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, данная автомобильная дорога свяжет бульвар Финютина с развязкой ТРК «Мега» и улучшит транспортную инфраструктуру микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк.

Подрядчика ищет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Итоги подведут 8 декабря 2022 года. Денежные средства на строительство выделяются из регионального бюджета в рамках госпрограммы

Будущий подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта, а закончить до 1 сентября 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря этого года.

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