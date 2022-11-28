Виктор Кудряшов встретился с представителями крупнейших компаний-застройщиков в Самаре

Для предполагаемой застройки рассматриваются территория возле стадиона «Солидарность Самара Арена» и стрелка реки Самара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 25 ноября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков. На ней обсуждались перспективные проекты в сфере жилищного строительства.

— Самарская область привлекательна для крупных строительных компаний: высокие показатели по вводу жилья, содействие инвесторам, миграционный прирост, получение федеральной поддержки, опыт работы в рамках государственно-частного партнерства, — сказал Виктор Кудряшов.

В настоящее время в регионе реализуются концессионные соглашения на сумму более 180 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, две компании могут построить в Самарской области около миллиона квадратных метров. Для предполагаемой застройки рассматриваются территория возле стадиона «Солидарность Самара Арена» и стрелка реки Самара.

Помимо этого, компании «ФСК Регион» и ГК «Самолет» могут стать участниками аукционов в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Напомним, городская администрация сформировала 17 лотов на застройку, которые включают в себя 26 кварталов площадью 143,76 гектаров. Семь аукционов проведут до конца года.

Участники совещания создадут рабочую группу по реализации совместных проектов и подготовке документа о сотрудничестве между регионом и консорциумом компаний. Правительство области готово поддерживать проекты через включение в федеральную программу «Стимул», субсидии из областного бюджета и создание инженерной инфраструктуры.

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