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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:39

Самарский блогер показал, как нанесли разметку и включили светофоры на улице 22 Партсъезда

Появились кадры с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
Городской блогер опубликовал видео в соцсетях. Фото: скриншот видео

Городской блогер опубликовал видео в соцсетях. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как специалисты нанесли разметку на автомобильном участке по улице 22 Партсъезда. Появились кадры с высоты птичьего полета.

Также автор видео отметил, что на территории установили новые светофоры. В комментариях пользователи социальной сети отметили, что несмотря на разметку, количество пробок не уменьшилось. Ранее местные жители уже жаловались на проезд по развязке на улице Ново-Садовой.

Напомним, начальник ОГИБДД рассказал о причинах транспортных заторов на дорожном участке. Одной из проблем стали автомобилисты и их дисциплина.

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