Самарский блогер показал, как нанесли разметку и включили светофоры на улице 22 Партсъезда

Городской блогер опубликовал видео в соцсетях. Фото: скриншот видео
В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как специалисты нанесли разметку на автомобильном участке по улице 22 Партсъезда. Появились кадры с высоты птичьего полета.
Также автор видео отметил, что на территории установили новые светофоры. В комментариях пользователи социальной сети отметили, что несмотря на разметку, количество пробок не уменьшилось. Ранее местные жители уже жаловались на проезд по развязке на улице Ново-Садовой.
Напомним, начальник ОГИБДД рассказал о причинах транспортных заторов на дорожном участке. Одной из проблем стали автомобилисты и их дисциплина.
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