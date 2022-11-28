В Самаре безымянному скверу на ул. Красноармейской присвоили имя Рудольфа Абеля

В июле на территории сквера был установлен памятник известному разведчику. Фото: администрация Самары

Безымянный сквер, расположенный у дома №62 по ул. Красноармейской, получил имя известного разведчика, полковника Рудольфа Абеля. Об этом сообщили в администрации города.

– Жизнь полковника Рудольфа Абеля связана с историей Самары. Мне бы хотелось, чтобы жители нашего города обращались к истории Самары, узнавали о том, какие удивительные люди связывали с ней свою судьбу, – поделилась мэр города Елена Лапушкина.

Ранее в сквере был установлен памятник Рудольфу Абелю. Его созданием занималось Российское военно-историческое общество (РВИО). Им же принадлежит идея о переименовании сквера.

На церемонии открытия монумента в июле 2022 года инициативу РВИО озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В октябре топонимическая комиссия рассмотрела предложение и дала положительный ответ.

Напомним, легендарный советский разведчик Вильям Фишер, вошедший в историю под псевдонимом Рудольф Абель, жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 год. Он занимался подготовкой радистов, преподавал в местной разведшколе.

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