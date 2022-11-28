В Самаре стартовала установка новогодних елок в ноябре 2022 года

На улице Ленинградской елка появилась еще на прошлой неделе. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Самара активно готовится к предстоящему Новому году. Город заблаговременно начал погружаться в праздничную атмосферу – работы стартовали еще в ноябре. В частности, на улицах начали появляться новогодние елки. Об этом сообщили местные жители.

Одна из лесных красавиц была установлена на улице Ленинградской. По словам самарцев, люди активно фотографируются около нее. Отмечается, что предпраздничные работы также ведутся в городских парках.

Ранее власти сообщили о планах по украшению города. Согласно информации мэрии, в различных локациях будет установлено более 3400 праздничных композиций. При этом закупка новой иллюминации не планируется.

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