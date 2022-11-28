Упавшей пассажирке потребовалась помощь врачей. Фото: Анастасия РЕШ

В Самаре после резкого торможения трамвая упавшую пассажирку увезли на скорой 28 ноября 2022. ЧП произошло около 11.30 утра в трамвае 24 маршрута недалеко от кольца 15-го микрорайона.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, водитель трамвая резко затормозил возле психоневрологического диспансера. Из-за этого пассажирка упала, и ей понадобилась помощь врачей. Женщину увезли на скорой.

В ТТУ журналисту «КП-Самара» подтвердили падение пассажирки.

- Женщина 77 лет ехала сидя и не держалась за поручни, - сообщил журналисту «КП-Самара» руководитель ТТУ Михаил Ефремов. – Во время поворота трамвая на кольце она сползла на пол и ударилась. Пострадавшую увезли в больницу имени Семашко, где ей поставили диагноз «ушиб мягких тканей поясничного отдела», после чего отпустили домой.

Михаил Ефремов также пояснил, что ГИБДД составит протокол с формулировкой «личная неаккуратность пассажира».

По словам юристов, за падение пассажира в общественном транспорте отвечает источник повышенной опасности, то есть организация, которая оказывает услуги перевозки.

- Подлежат установлению обстоятельства произошедшего, выполнялись ли самим пассажиром правила проезда в транспорте. Он должен занять сидячее место или должен стоять, держась за поручни. Если он балансировал, не держась за поручни, это его ответственность. Обычно суды учитывают все факторы в совокупности и встают на сторону гражданина, потому что если в результате какого-то толчка или резкого торможения пассажир получил травмы, то в этом случае наступает ответственность источника повышенной опасности, — пояснил журналисту «КП-Самара» адвокат Юрий Юдин.

К сожалению, это не первый случай, когда пассажиры получают травмы после падения в общественном транспорте в Самаре.