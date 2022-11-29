В Самаре диплом акции «Благородство» посмертно получил Сергей Пускепалис

В мае 2023 года театр Сергея Пускепалиса должен был приехать на гастроли в Самару Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре лауреатом акции «Благородство» стал погибший в этом году актер Сергей Пускепалис. Награду передадут его сыну Глебу. Объявил имя номинанта Марк Левянт, сопредседатель акции и глава союза композиторов Самарской области. С Сергеем его связывала дружба.

- Незадолго до трагической гибели Сергея мы с ним договорились о гастролях его театра в Самаре в мае 2023 года. Теперь эти гастроли пройдут в память о Пускепалисе. Для всех нас это была очень горькая утрата, - сказал Марк Левянт.

Напомним, актер, режиссер, худрук театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 года. Авария произошла на 201 км трассы М-8 в Ярославском области. Машина, на которой ехал артист, не вписалась в поворот, после этого она задела по касательной «Сканию», а затем влетела на «встречке» в «Даф». Этот автомобиль - инкассаторский броневик - Сергей Пускепалис вез на камуфлирование в Москву. В дальнейшем актер хотел отправить его на Донбасс.

Его сын Глеб рассказал, что отец очень любил Донецк, считал его солнечным городом. И очень тепло относился к Самаре, с нетерпением ждал поездки в 2023 году.

- Мне сложно говорить. До сих пор очень больно, но мы с семьей благодарны за такую награду и за то, что в Самаре помнят отца, - отметил Глеб Пускепалис.

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