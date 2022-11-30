Генпрокуратура проверит действия председателя Шестого кассационного суда в Самаре

Участок на о. Поджабный был куплен в десятки раз дешевле рыночной цены. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Запросы о проверке действий председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова направлены в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По информации народного избранника, Александр Ефанов нарушил нормы судебной этики, когда приобрел элитный земельный участок на о. Поджабный в центре Самары в десятки раз дешевле рыночной цены.

— Он купил его летом у ООО «Эра» за 860 тысяч рублей (17,2 тыс./сотка), хотя для простых людей «Эра» продавала там землю из расчёта 1 млн/сотка. Ранее эта земля находилась в муниципальной собственности и была местом отдыха для самарцев, — написал Александр Хинштейн.

Право выкупить муниципальную землю на острове «Эра» получила благодаря судебным решениям, вынесенным 11-м арбитражным апелляционным судом, который раньше возглавлял Александр Ефанов.

Помимо этого, депутат отмечает, что в число учредителей ООО с 2014 года были включены члены семьи Ефанова, которые стали выгодоприобретателями от принятых судебных решений.

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