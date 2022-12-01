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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:01

«Тепло родного дома»: Бойцы СВО рассказали, как их согревают «Самарочки»

С полей СВО приходят теплые отзывы на печки "Самарочки"
Анастасия МЫШКИНА
Леониду Сиранту на видео передают отдельное "спасибо"

Леониду Сиранту на видео передают отдельное "спасибо"

"Самарочки" продолжают дарить тепло бойцам на полях СВО. Еще один отзыв пришел совсем недавно. Его опубликовали на странице фонда "Звезда и лира". Боец находится в небольшом помещении, которое согревает печка на дизельном топливе. Он передает огромную благодарность тем, кто спроектировал эту печь, и кто передал ее сюда.

- Она передала нам немного тепла из наших краев. По работе все хорошо, никакие доработки не нужны, в эксплуатации очень простая. Хочу сказать: победа будет за нами и никак иначе. Служу России, - говорит военнослужащий.

Ранее мы уже писали о спроектированной в Самаре дизельной печи, с минимальным расходом топлива и незаметным дымом. Ее разработали под запросы самих военнослужащих.

Фонд "Звезда и лира" уже отправил бойцам несколько таких печей и отклики на них приходили исключительно положительные.