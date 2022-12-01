Жителям Самарской области рассказали о возможностях медицины и жизни с ВИЧ-инфекцией

Лекарства позволяют контролировать неизлечимое заболевание. Фото: минздрав Самарской области

В минздраве Самарской области рассказали, какая необходимая медицинская помощь доступна в регионе людям с ВИЧ и как инфекция влияет на жизнь.

Сейчас в регионе более 37 тысяч человек живут с ВИЧ. Специализированную помощь представляют в четырех поликлинических отделениях в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Людям с ВИЧ-позитивным статусом доступно бесплатное лечение.

— Это неизлечимое заболевание, но лекарства позволяют контролировать болезнь. Продолжительность жизни человека с ВИЧ сравнялась с продолжительностью жизни человека без него, — рассказали в минздраве региона.

При необходимости пациенты могут пройти лечение в стационарах по профилям заболеваний. О своем ВИЧ-статусе сообщать врачу нужно в своих же интересах и для сочетания схем лечения. Если следовать указаниям врача, можно прожить долгую и полноценную жизнь, то ВИЧ-инфекция не будет прогрессировать и не перейдет в стадию СПИДа.

По словам специалистов, знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Современные методы и схемы лечения позволяют сделать жизнь пациентов полноценной и иметь здоровых детей. Пройти профилактическое тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в подразделениях СПИД-центра, а также в рамках диспансеризации.

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