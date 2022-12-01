Пункт весогабаритного контроля на трассе Самара-Бугуруслан запустят в тестовом режиме

Объект находится на 31 км автодороги по направлению в Самару.

С 7 декабря 2022 года автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), установленный на 31 км трассы Самара-Бугуруслан по направлению в Самару, начнет работу в тестовом режиме. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

– В течение 3 месяцев, до 7 марта 2023 года, штрафы выписываться не будут. Информацию о превышении параметров ТС водители смогут получить на официальном сайте министерства транспорта, – уточнили в Минтрансе.

Отметим, что на 31 км автодороги Самара-Бугурслан уже действует АПВГК. Он расположен по направлению в Оренбург. Еще один пункт находится на 7 км Красноглинского шоссе.

Комплексы автоматически взвешивают и определяют размер транспорта. При этом водителям не нужно прибегать к торможению и остановке авто. Помимо этого, аппараты определяют скорость и фиксируют нарушителей. Система работает круглые сутки.

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