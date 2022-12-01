Стало известно, кто хочет построить новую высотку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Проект строительства высотки предполагает 0,7 парковочного места на одну квартиру Фото: Иван Макеев

Стало известно, кто хочет построить новую высотку на улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об участке в районе Постникова оврага.

Ранее администрация Самары объявила общественные обсуждения по застройке территории площадью 1817 кв. м. Она расположена в границе улиц Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта, Жуковского и Челябинской. Компания, которая планирует возвести там многоэтажку, попросила выдать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Она хочет урезать парковку – сделать 0,7 машино-места на одну квартиру.

Заявитель в оповещении о публичных слушаниях не указан, однако, согласно открытым данным, участок на улице Ново-Садовой с марта 2022 года находится в собственности бизнесмена Олега Вахрамова. Как пишет OBOZ.INFO, он известен как совладелец и президент ассоциации «Спектр недвижимости». Добавим, кадастровая стоимость территории, которую хотят использовать под высотную застройку, составляет 12,3 млн рублей.

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