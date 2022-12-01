Футболист «Крыльев» Сергей Пиняев одержал победу в национальной премии «Первая пятерка»

Полузащитник самарской команды набрал наибольшее количество баллов. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Полузащитник ФК «Крылья Советов» Сергей Пиняев стал обладателем национальной премии «Первая пятерка-2022». Награда вручается лучшему молодому игроку года МИР Российской премьер-лиги. Информацию сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба.

Помимо Пиняева, на премию претендовали футболисты «Локомотива», «Спартака», «Ростова», «Краснодара», «Сочи» и еще один игрок «Крыльев» Александр Коваленко. По итогам голосования Сергей Пиняев набрал 317 баллов, что обеспечило ему победу в премии. Александр Коваленко стал четвертым, набрав 129 баллов.

Напомним, в нынешнем сезоне Пиняев провел 15 матчей за «Крылья Советов», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В этом году футболист отпраздновал свое 18-летие.

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