Новогоднюю иллюминацию «Звездное небо» монтировали на ул. Ленинградской в Самаре 2 декабря 2022

Высота комплекса составляет 6 метров, а длина гирлянды - около 2,5 км Фото: администрация Самары

Самару продолжают украшать к Новому году. В пятницу, 2 декабря 2022 года, специалисты начали создавать праздничное настроение на местном Арбате — улице Ленинградской. Ранее там установили большую елку, а теперь развешивают гирлянды и световые консоли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня на Ленинградке монтировали комплекс «Звездное небо». Высота конструкции составляет 6 метров, а длина гирлянды — около 2,5 км. Установка идет уже вторую неделю: сначала смонтировали металлические опоры, потом сделали тросовую оттяжку, последний этап — развешивание гирлянды. Светодиодная композиция должна заработать на следующей неделе.

- Между улицами Фрунзе и Куйбышева установлены светящиеся арки, пока они не подключены. Позже выставим светодиодную фигуру «Медвежонок». Она появится ближе к улице Молодогвардейской, - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владимир Разумный.

Отметим, сегодня специалисты украшали к празднику и Крымскую площадь. Там установили три новогодние яблони. Добавим, в этом году закупать новое оборудование не стали. Используют ранее приобретенную иллюминацию.

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