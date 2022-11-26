Высокую новогоднюю елку установили на Ленинградке в Самаре

Город постепенно преображается к Новому году. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре на улице Ленинградской уже установили новогоднюю елку. Фотографии праздничной красавицы появились в распоряжении «КП-Самара» 26 ноября 2022 года.

— Все уже вовсю ее фоткают, ну и на фоне нее делают селфи, — отметила жительница Самары.

Город постепенно преображается к Новому году, который с каждым днем все ближе. Напомним, в этом году власти приняли решение не закупать дополнительную праздничную иллюминацию, чтобы не расходовать средства из бюджета.

Специалисты планируют украсить все внутригородские районы. В них разместят более 3400 разного новогоднего декора. Сейчас в Самаре на площади Славы устанавливают самый большой световой каскадный фонтан. Работы закончат уже в начале декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 250 композиций и 12 фонтанов установят в Самаре к Новому году

Город уже начали украшать праздничной иллюминацией (подробности)

В Самаре в ноябре 2022 года началась установка большой елки у ТЦ «Русь»

Верхушка праздничного дерева уже смонтирована (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.