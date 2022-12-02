Жителям однокомнатных квартир в Самаре придется платить за коммуналку на 250 рублей больше

Сумма платежа для обладателей трехкомнатной квартиры в среднем выросла на 550 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, как и по всей стране, с 1 декабря 2022 года повысили тарифы на ЖКХ. Цены на газ, электричество водоснабжение и отопление выросли не более чем на 9%. Таков предельный индекс, установленный для все регионов правительством РФ.

В департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области рассказали, на сколько в среднем вырос платеж за коммуналку. По данным ведомства, сумма в платежке для тех, кто живет в трехкомнатной квартире, увеличилась на чуть более 550 рублей. Люди, живущие в двухкомнатной квартире, станут платить на 400 рублей больше. Плата за ЖКХ для человека, проживающего в однокомнатной квартире, выросла примерно на 250 рублей.

Напомним, изначально изменить тарифы на коммунальные услуги планировалось в июле 2023 года. Однако правительство РФ решило сделать это раньше — с 1 декабря 2022-го. Таким образом, до 1 июля 2024 года цены на ЖКХ повышать не будут. Их «заморозят» на 1,5 года.

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