В Самаре загорелась аптека на 18 км Московского шоссе 4 декабря 2022 года

На месте работали пожарные службы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 4 декабря 2022 года, в областной столице произошло ЧП. На 18 км Московского шоссе загорелась аптека. Возгорание произошло рано утром.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, информация о пожаре поступила на пульт в 10:50. Возгорание произошло по адресу 18 км Московского шоссе, 2. На месте работало несколько пожарных машин.

Огонь охватил участок площадью 30 квадратных метров. С огнем боролись 18 человек, было задействовано 4 единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Пожар был ликвидирован в 11:01.

Отметим, что это не единственное ЧП, произошедшее в Самаре за последние сутки. В ночь с субботы на воскресенье в жилом доме на ул. Воронежской рухнула часть потолочных перекрытий. Пострадал один человек.

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