На содержание дорог в Самарском районе города планируют выделить 91 миллион рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре ищут подрядчика для содержания автомобильных дорог в Самарском районе. Для этих целей планируется выделить около 91 тысяч рублей – это начальная цена контракта.
Информация появилась на официальном сайте госзакупок. Лот опубликовал департамент городского хозяйства и экологии 2 декабря 2022 года.
Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря. Тогда и определят подрядчика, который займется содержанием дорог в Самарском районе. Сроки исполнения контракта — с 1 января по 31 июля 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, сколько денежных средств направят на зимнее содержание дорог. Так, общая стоимость двух лотов составляла более 750 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.