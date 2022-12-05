На содержание дорог в Самарском районе города планируют выделить 91 миллион рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика для содержания автомобильных дорог в Самарском районе. Для этих целей планируется выделить около 91 тысяч рублей – это начальная цена контракта.

Информация появилась на официальном сайте госзакупок. Лот опубликовал департамент городского хозяйства и экологии 2 декабря 2022 года.

Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря. Тогда и определят подрядчика, который займется содержанием дорог в Самарском районе. Сроки исполнения контракта — с 1 января по 31 июля 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, сколько денежных средств направят на зимнее содержание дорог. Так, общая стоимость двух лотов составляла более 750 миллионов рублей.

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