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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:00

На содержание дорог в Самарском районе города планируют выделить 91 миллион рублей

Информация появилась на официальном сайте госзакупок
Ирина СИНЕГУБОВА
Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря.

Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика для содержания автомобильных дорог в Самарском районе. Для этих целей планируется выделить около 91 тысяч рублей – это начальная цена контракта.

Информация появилась на официальном сайте госзакупок. Лот опубликовал департамент городского хозяйства и экологии 2 декабря 2022 года.

Окончание подачи заявок запланировано на 12 декабря. Тогда и определят подрядчика, который займется содержанием дорог в Самарском районе. Сроки исполнения контракта — с 1 января по 31 июля 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, сколько денежных средств направят на зимнее содержание дорог. Так, общая стоимость двух лотов составляла более 750 миллионов рублей.

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