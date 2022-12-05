Юбилейный инклюзивный бал «В Снежном королевстве» прошел в Самаре 2 декабря 2022

На балу было много танцев, музыки и трогательных моментов / Фото: vk.com/ball_for_all

В минувшую пятницу, 2 декабря 2022 года, в Самаре прошел XV инклюзивный бал «В Снежном королевстве». Местом его проведения стала гостиница на улице Советской Армии.

По предварительным подсчетам, участниками бала стали более 170 человек, включая волонтеров и гостей. Мероприятие вышло не только ярким и красивым, но и богатым на всякие события: творческие номера, сложнейшие показательные выступления и даже настоящее предложение руки и сердца.

На балу также выбрали главных персон вечера. Королем стал Игорь Кузьменко, который всего на один голос обогнал своего соперника. А вот с королевой оказалось все труднее. Высокий титул получили сразу две дамы. Наталья Давыдова получила корону королевы, а Светлана Конюхова, которая приехала на бал из Орла, - вице-королевы. Кроме того, на вечере выбрали свиту для Ее Снежного величества.

Отметим, инклюзивный бал прошел не только в Самаре, но еще в 7 городах России. Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив, а также БФ «Линия добра «Линлайн».

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