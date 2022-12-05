В Самарской области обнаружили 164 заболевших коронавирусом 5 декабря 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 13 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки, по данным на 5 декабря 2022 года, подтвердили 164 случая коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 118 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 13 человек, два пациента скончались. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено меньше заболевших. Вчера, 4 декабря, в Самарской области 173 человека заболели коронавирусом.

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