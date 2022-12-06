В Самарской области на обновление пассажирского транспорта направят более 694 млн рублей

Контролировать выполнение будет министерство транспорта и автодорог Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на обновление подвижного состава для муниципальных перевозок пассажирским транспортом выделят более 694 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение губернатора от 5 декабря опубликовано на сайте правительства.

На эти цели планируется использовать в 2022 году грант в размере 694 262 900 рублей, говорится в документе. Для этого правительство Самарской области примет необходимые правовые акты.

Контролировать выполнение распоряжения будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Распоряжение вступило в силу со дня подписания, то есть с 5 декабря, а опубликовано оно было 6 декабря.

Напомним, а на зимнее содержание дорог власти направят более 750 миллионов рублей.

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